Nuoto | Città di Firenze | squillo di Detti | bis Lamberti | Carraro e Bacico

(Di sabato 28 ottobre 2023), 28 ott. - (Adnkronos) - Sessione pomeridiana dell'ultima giornata del primo "di" meeting in vasca lunga organizzato dalla Rn Florentia, con il fondamentale contributo della Federazione Italiana, che si svolge nella piscina Nannini di Bellariva. Si parte con gli squilli di Noemi Cesarano e di un ritrovato e motivato Gabrielenei 400 stile libero. La 20enne di partenopea - tesserata per Time Limit, allenata da Andrea Sabino - sigla la terza prestazione personale di sempre in 4'11"31, battendo, al termine di un bellissimo duello, la sorella Antonietta (Time Limit), ieri vincente nei 200 stile libero, seconda in 4'11"33 e Linda Caponi (Carabinieri) terza in 4'14"57. Il 29enne di Livorno e primatista italiano (3'43"23) - tesserato per Esercito e In Sport Rane Rosse, ...