Nord Italia | un altro terremoto

(Di sabato 28 ottobre 2023) Undi magnitudo 4.4, con epicentro a Caneselli in provincia di Rovigo, a una profondità di 9,5 chilometri, è stato avvertito intorno alle 17.30. I dati sono ancora parziali.La scossa avrebbe avuto luogo nella stessa zona che era stata colpita il 25 ottobre, fortunatamente senza causare danni.Il sisma, rilevato dall’Istituto nazionale, è stato avvertito anche in città a Bologna e Ferrara. L'articolo proviene da The Social Post.