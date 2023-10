Non sottovalutare questi sintomi | potrebbero indicare la presenza del tumore del pancreas

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ildelè uno dei più letali, anche per via della difficoltà nel diagnosticarlo. Ecco iche non devono essere assolutamente sottovalutati Ildelè considerato ancora oggi, nonostante anni di studi e di ricerca scientifica, tra i più letali. Come per tutte le patologie neoplastiche e tumorali, per sconfiggerlo è fondamentale il fattore tempo nella diagnosi e nell’avvio delle cure. Per questo, nessuno di noi dovrebbealcunie ricorrere subito a una visita specialistica.al: iche devono far scattare i controlli – (grantennistoscana.it)Ilalrappresenta circa il 3% di tutti i tumori ...