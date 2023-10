“Noi crediamo in voi” | la carica dei mille spinge l’Avellino

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ la vigilia di Catania–Avellino, gara che si giocherà senza i tifosi biancoverdi dopo la decisione assunta dal Prefetto etneo. Divieto di vendita dei tagliandi per i residenti della provincia di Avellino e chiusura del settore ospiti. Nella mattinata, dopo l’allenamento circa un migliaio di tifosi hannoto la squadra. L’invito della Curva Sud arrivato nella giornata di venerdì è stato accolto con grande partecipazione. Dapprima laall’esterno del Partenio-Lombardi, poi l’ingresso dalla Tribuna Montevergine. Cori, incitamento, applausi, per una squadra che è entrata finalmente nel cuore di tutti, dopo anni complicati. “Noiin voi”. Chiaro il messaggio arrivato dalle gradinate della Montevergine. Occhi fissi,ed un pizzico di emozione per la squadra ...