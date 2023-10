News Ultima Ora GF | la clamorosa novità su Varrese!

Leggi su gossipitalia.news

GF 2023,ora: Massimiliano Varrese annuncia unain Casa! Ecco cosa accade a ridosso della quindicesima direttaORA GF: AEREO PER MASSIMILIANO VARRESE, MA LA NOVITA' E' UN'ALTRA (FOTO)- A ridosso della quindicesima puntata del GF 2023, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, fioccano gli aerei per gli inquilini. In particolare, Massimiliano ne riceve uno con un pensiero che recita: "Noi con te. Forza Max". E questa è stata la reazione di Varrese, il ...