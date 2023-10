Netanyahu | la guerra dentro Gaza sarà dura e lunga

20.45 Gaza,sarà lunga e dura "E' il momento della verità: vincere o cessare di esistere". Lo ha detto il premier israeliano Benyaminin un discorso alla nazione. "Ladentro Gaza ...

Israele–Hamas, news. Tel Aviv annuncia "nuova fase". LIVE Sky Tg24

Il Forum che riunisce i familiari dei rapiti e dei dispersi: «Siamo stanchi degli slogan. Il tempo per i nostri cari sta per scadere» ...C’è differenza fra la giovane Sara e Netanyahu. C’è differenza fra Narges Mohammadi ... non è dire chi ha ragione e chi ha torto ma fermarsi, evitare una guerra mondiale Le ragioni, i torti. Ho letto ...