Nelle strade di Genova abbattuti 500 cinghiali in dieci mesi

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 28 ottobre 2023) Dai numeri resi noti dalla Regione Liguria si evince che il problemaresta un nodo cruciale da gestire. Nei primidel 2023, la Vigilanza faunistica regionale nel solo territorio del Comune diha abbattuto 514, quasi un quarto di tutti quelli uccisi in Liguria, che sono stati 2332 (dati al 27 ottobre) e di questi, più della metà, 1229, sono stati eliminati nella provincia di. Serve prevenzioneL’operazione di “depopolamento” deizone rosse infettata dalla Psa (Peste suina africana, non pericolosa per gli esseri umani) e nei Comuni al confine, sembra non trovare soluzione. “Stiamo contenendo il problema grazie al super lavoro delle squadre di vigilanza – ha dichiarato l’assessore regionale a ...