Nel 2024 aumenteranno le tasse sulla casa | le novità

Leggi su quifinanza

(Di sabato 28 ottobre 2023) La Legge di Bilancioprevede una stangata non indifferente per chi è proprietario di un immobile, sia che si tratti di un immobile in affitto che di uno appena acquistato come prima. Vediamo quali saranno i cambiamenti in programma nelper IVA agevolata per case green, cedolare secca e superbonus. Superbonus,più alte per chi rivende laUna delle principaliriguarda leper chi vende unaristrutturata dopo aver usufruito del Superbonus al 110%. In passato, questo bonus rappresentava un affare, poiché non comportava alcuna spesa aggiuntiva per la ristrutturazione dell’immobile. Tuttavia, nel, chi ha beneficiato del Superbonus e decide di vendere l’immobile sarà soggetto a plusvalenze ...