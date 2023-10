Napoli | rischio separazione con Zielinski a fine stagione | nessun accordo sull’ingaggio

(Di sabato 28 ottobre 2023) L’intenzione della SSC, durante il mercato estivo, è stata quella di confermare i calciatori già presenti in rosa attraverso un nuovo contratto ed un adeguamento dello stesso. Molti, infatti, sono stati i calciatori che hanno prolungato il proprio rapporto di lavoro con la società. Alcune situazioni, però, non sono state ancora risolte e riguardano L'articolo

La Faz dopo la sconfitta contro ilall'Olympiastadion: " Urs Fischer ha bisogno di parlare. La situazione precaria con nove sconfitte ufficiali di fila sta mettendo molta pressione sull'umore ...

Unione Industriali Napoli, D'Amato: Europa a rischio ... SudNotizie.com è il canale d’informazione dedicato al Mezzogiorno

Salernitana-Napoli è gara a rischio: biglietti vietati ai campani fuori provincia di Salerno SalernoToday

Torna a Matteo Renzi per il convegno 'Volare alto' e ne ha per tutti soprattutto per il Governo di Giorgia Meloni. "L'Esecutivo alza le tasse sulla casa, sui pannolini, c'è un aumento delle tasse indi ...L'Union Berlino perde la sua decima partita di fila, Fischer a rischio esonero. L'8 novembre il ritorno di Champions contro il Napoli ...