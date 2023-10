Napoli-Milan | Pioli oggi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) Il, archiviato l’impegno di Champions League contro il Paris Saint-Germain, spera di tornare al successo contro ilcampione d’Italia nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I rossoneri hanno bisogno di portare a casa i tre punti per evitare di perdere la seconda posizione in classifica e di far riavvicinare proprio i campani alla vetta. Il tecnico rossonero Stefanoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di sabato 28 ottobre alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club,TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.