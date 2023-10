Napoli-Milan | Pioli | “Krunic e Adli? Per ora non li vedo insieme”

Tutto esaurito allo stadio Diego Armando Maradona in occasione della partita tra, valevole per la decima giornata di Serie A 2023/2024 e in programma nella serata di domenica 29 ottobre. Come prevedibile, il pubblico campano ha risposto presente in occasione di una ...

Napoli-Milan, probabili formazioni: Anguissa recupera e si allena con il gruppo ilmattino.it

Napoli-Milan trasmessa in tutto il mondo: copertura televisiva in 5 continenti CalcioNapoli1926.it

La scorsa primavera proprio a Napoli ammirammo una delle versioni migliori e più devastanti di Rafa Leao: doppietta nella sfida del 2 aprile scorso, terminata 4-0 per il Milan e assist a Giroud dopo ...54' L'ARBITRO AL VAR: GOL ANNULLATO PER LA SBRACCIATA DI KEAN SU FARAONI. 53' KEAN CON LA TESTA, VANTAGGIO JUVE! Tempismo perfetto: 1-0!!! Sul cross di McKennie. 52' Scivolata ...