Napoli-Milan | Novità Esclusive per gli Abbonati allo Stadio Maradona

Leggi su napolipiu

(Di sabato 28 ottobre 2023) In vista della partita tra, ilannuncia varchi d’ingresso dedicati agli. Notizie calcio– Unache farà sicuramente piacere aglidel. In occasione della partita contro il, prevista per domenica sera, il club partenopeo ha annunciato che alcuni varchi d’ingresso saranno dedicati esclusivamente agli. Dettagli sui Varchi Dedicati I varchi dedicati saranno aperti dall’apertura dei cancelli fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio. Dopo tale orario, gli ingressi saranno aperti a tutti i tifosi. Ecco i ...