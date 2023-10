Napoli-Milan | il comunicato sulle modalità di accesso al ‘Maradona’

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ecco ildel club partenopeo per accedere allo stadio 'Maradona' per assistere al match tra

Tutto esaurito allo stadio Diego Armando Maradona in occasione della partita tra, valevole per la decima giornata di Serie A 2023/2024 e in programma nella serata di domenica 29 ottobre. Come prevedibile, il pubblico campano ha risposto presente in occasione di una ...

Napoli-Milan, probabili formazioni: Anguissa recupera e si allena con il gruppo ilmattino.it

Napoli-Milan trasmessa in tutto il mondo: copertura televisiva in 5 continenti CalcioNapoli1926.it

La scorsa primavera proprio a Napoli ammirammo una delle versioni migliori e più devastanti di Rafa Leao: doppietta nella sfida del 2 aprile scorso, terminata 4-0 per il Milan e assist a Giroud dopo ...54' L'ARBITRO AL VAR: GOL ANNULLATO PER LA SBRACCIATA DI KEAN SU FARAONI. 53' KEAN CON LA TESTA, VANTAGGIO JUVE! Tempismo perfetto: 1-0!!! Sul cross di McKennie. 52' Scivolata ...