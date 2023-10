Napoli-Milan | il commento di Pellegatti su Leao e Kvaratskhelia

(Di sabato 28 ottobre 2023) Il giornalista Carloha espresso qualche propria considerazione in vista della sfida tra. Il giornalista di Mediaset Carloè intervenuto durante … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

In serata l'altro big match. Infine lunedì 30 ottobre, alle ore 18.30 c'è Empoli - Atalanta e in serata alle 20.45 chiude la decima giornata la sfida Lazio - Fiorentina (su Sky Sport ...

Napoli-Milan, probabili formazioni: Anguissa recupera e si allena con il gruppo ilmattino.it

Napoli-Milan trasmessa in tutto il mondo: copertura televisiva in 5 continenti CalcioNapoli1926.it

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, il Chelsea potrebbe frenare nella trattativa per l'attaccante del Napoli seguito anche da altre big inglesi. Alla base della scelta ci sarebbe la ...Garcia ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Milan dell'infortunato Anguissa, che potrebbe giocare domani.