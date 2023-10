Napoli-Milan | Garcia | “Sono tutte partite-verità Leao? Nessuna gabbia | non c’è solo lui”

(Di sabato 28 ottobre 2023) Rudiha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, big match della decima giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico partenopeo ha affrontato i temi inerenti al match del Maradona, che però non ritiene essere una partita-: “statee laè che vorremmo essere stati in una posizione migliore di classifica – spiega – Dobbiamo trovare continuità di risultati per migliorare, abbiamo una gran voglia di vincere e sul piano della voglia la partita di Berlino è stata la migliore finora da quandoqui.” Sugli avversari di domani nonprevisti trattamenti speciali: “Ilè una squadra diversa dallo scorso anno, così come ...

Il viaggio, prima nell'A1 fino apoi nell'A2 fino a Lagonegro per 400km in autostrada, dove ... perché come diceKundera, in La lentezza, "C'è un legame stretto tra lentezza e memoria, tra ...

Napoli-Milan, probabili formazioni: Anguissa recupera e si allena con il gruppo ilmattino.it

Come finirà Napoli-Milan Il pronostico di Serena AreaNapoli.it

Se vinciamo, possiamo migliorare la classifica”. Il Milan ha messo in difficoltà il Napoli l’anno scorso. Come l’affronterete “Sono due squadre diverse, sia noi che loro”. “Siamo efficaci e forti ...Napoli, 28 ott. - (Adnkronos) - "Sappiamo che giochiamo in casa contro un avversaria diretta, abbiamo grande voglia di vincerla. Siamo su una striscia interessante, i giocatori lo sanno, è solo vincen ...