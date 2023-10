Napoli | Garcia | “Siamo forti fuori casa | ora serve vincere al Maradona”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La verità non viene solo dal match di domani con il Milan, ma da tutte le partite giocate. Certo, domani è una partita importante, che giochiamo incontro un avversario diretto e abbiamo una grande voglia di vincerla.in una fase interessante e sappiamo che solo vincendo 2-3 partite di fila in campionato miglioreremo davvero la classifica”. Lo ha detto il tecnico delRudialla vigilia della sfida con i rossoneri. “La verità – afferma – è che le 12 partite giocate finora volevamo vincerle tutte ed essere più in alto rispetto al quarto posto in campionato in cui ci troviamo e in Champions essere più in alto del secondo posto. So che i miei giocatori danno il meglio per provare a, io li spingo per migliorare e sono contento dell’atteggiamento ...