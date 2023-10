Nagel resta ad | scelto il cda di Mediobanca | vincitori e sconfitti

(Di sabato 28 ottobre 2023) Le previsioni sono state rispettate, la lista presentata dagli amministratori uscenti diper il nuovo board ha vinto, mentre quella di Delfin ha perso. L'esito della contesa sembrava già segnato dopo che nei giorni scorsi si erano schierati per il cda i proxy advisor, che orientano il voto degli investitori istituzionali. Questa mattina un'ulteriore conferma con l'alta affluenza, il 76,82% del capitale presente, un record per gli ultimi dieci anni, che rendeva ancora più probabile la vittoria del cda uscente orchestrata dal presidente Renato Pagliaro e dall'a.d. Alberto. A conti fatti però l'ok degli azionisti è stato ancora più netto del previsto: a favore della lista del cda si è schierato il 40,39% del capitale sociale (il 52,6% sui presenti), mentre con Delfin si è schierato il 32,06% del capitale (41,74% dei presenti); ...

