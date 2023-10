Muore 4 giorni dopo l’incidente | donati gli organi Lunedì i funerali a Curno

(Di sabato 28 ottobre 2023) LA TRAGEDIA. Lo schianto23 ottobre alle 8 a Dalmine, in via Pesenti: Angelo Belotti, 59 anni, era in sella a una «Yamaha Fazer». Si è scontrato con una «Citroën C3». Aveva appena accompagnato a scuola la figlia di 7 anni.gli

E' stata istituita una Commissione interna per valutare quanto fatto in Pronto Soccorso e nei prossimiverrà effettuata anche un'autopsia per capire quale sia stata la causa della morte e se ...

Muore 4 giorni dopo l'incidente, donati gli organi. Lunedì i funerali a ... L'Eco di Bergamo

Chi era Angelo Belotti, l'operaio di Curno morto a 4 giorni dall'incidente: donati gli organi Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Come già avvenuto tre giorni fa, la scossa di terremoto registrata a Rovigo, ma avvertita anche in Emilia, fino a Bologna, ha creato un supplemento di apprensione per la torre Garisenda, la più bassa ...E' morta in una casa di cura l'82enne Angela Marello, insegnante in pensione di Marcianise (Caserta) che il 23 settembre scorso, mentre dalla messa tornava verso casa, fu investita da un ciclista, rip ...