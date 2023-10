Motta | pari meglio per il Sassuolo che per il Bologna

Stizzita la replica di Thiago: "I ragazzi dovrebbero cercare di stare in piedi e non buttarsi a terra...." . . 28 ottobre 2023

"Abbiamo fatto una prestazione sufficiente: è stata una gara equilibrata, il pareggio va meglio a loro che a noi. (ANSA) ...Un pareggio giusto per quanto si è visto al Mapei Stadium, un 1-1 per il Bologna contro il Sassuolo nel derby emiliano che è anche il quinto pari su cinque trasferte per i felsinei. Ed è la nona parti ...