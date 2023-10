Motomondiale | Gp Thailandia | Martin vince la gara sprint e Bagnaia solo 7°

(Di sabato 28 ottobre 2023) Buriram, 28 ott. - (Adnkronos) - Jorgeladel Gpe accorcia a 18 punti il ritardo dal leader del mondiale Francesco 'Pecco'settimo al traguardo, complice una partenza negativa. Lo spagnolo della Ducati Pramac precede il sudafricano della Ktm Brad Binder e il compagno di marca Luca Marini (team VR 46) che salgono con lui sul podio. Quarto posto per spagnolo della Honda Marc Marquez, che si lascia alle spalle la Aprilia del connazionale Aleix Espargaro e la Ducati VR46 di Marco Bezzecchi. Domani la, il via alle ore 9.

BURIRAM - La Sprint del Gran Premio dellanon ha sorriso a Francesco Bagnaia , coinvolto in una difficile rimonta che alla fine lo ha relegato alla settima posizione, . Una sessione complicata da una fase iniziale non buona, a ...

Classifica MotoGP dopo Sprint Thailandia: Martin si avvicina a Bagnaia Tuttosport

MotoGp, anche in Thailandia Martin domina la Sprint: si accorcia il vantaggio di Bagnaia in classifica Il Fatto Quotidiano

Buriram, 28 ott. – (Adnkronos) – Jorge Martin vince la gara sprint del Gp Thailandia e accorcia a 18 punti il ritardo dal leader del mondiale Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, solo settimo al traguardo, comp ...Entrato a far parte dell'album dei ricordi il GP della Thailandia, 17° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram è andata in scena molto combattuta fin dalla partenza. I piloti si so ...