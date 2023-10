Motomondiale | Bagnaia | ' mi aspettavo di più ma ho perso troppo tempo al via'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) Buriram, 28 ott. - (Adnkronos) - "Mi sarei aspettato di più ma ho, un paio di secondi che non mi hanno permesso di essere davanti a lottare per il podio". Queste le parole di Francesco 'Pecco'dopo il settimo posto nella gara sprint del Gp di Thailandia. "La partenza in termini di numeri è stata buonissima, il problema è stato che non ho trovato la frizione nel posto in cui mi sarei aspettato, ha staccato dopo rispetto al normale e quello mi ha fatto perdere in termini di reattività -aggiunge il pilota Ducati-. Ormai se non parti bene dopo è tosta, alla prima curva mi sono trovato un po' imbottigliato. Homolto nel primo giro con Zarco che ha fatto un sorpasso un po' al limite, poi houna vita in una lotta all'ultimo sangue con Alex Marquez. Alla ...