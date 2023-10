MotoGP oggi in tv | GP Thailandia 2023 | orari qualifiche e Sprint Race | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023), sabato 28 ottobre, giornata piuttosto intensa in, sede del diciassettesimo round del Motomondiale. Sul tracciato di Buriram assisteremo a prove libere,e alle, in riferimento alla, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto impegnativa per i frenatori, dove la capacità di inserire in curva la moto con facilità farà la differenza. Francesco Bagnaia si presente all’appuntamento nella massima cilindrata in vetta alla graduatoria generale e con 27 punti di margine nei confronti dello spagnolo Jorge Martin. L’iberico ha mostrato grande velocità nel corso del day-1, dando seguito al suo eccellente periodo. Tuttavia, per Pecco è arrivata la qualificazione alla Q2 e la possibilità di giocarsi nel migliore dei modi ...