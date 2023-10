MotoGP | Marco Bezzecchi | “Ho avvertito più dolore del previsto | giornata non facile”

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023)non semplice perche non va oltre la sesta posizione nella Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Buriram il portacolori del team Ducati Mooney VR 46 ha dato la sensazione di non avere a disposizione il ritmo giusto per puntare in alto, per cui il romagnolo ha preferito badare al sodo. Davanti a tutti Jorge Martin che precede Brad Binder per 933 millesimi, mentre completa il podio Luca Marini (Ducati Mooney VR 46) a 1.8 secondi. Quarto Marc Marquez (Honda Repsol) a 3.5 in volata su Aleix Espargarò (Aprilia). Sesto(Ducati Mooney VR 46) a 4.0, mentre non va oltre la settima posizione Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 4.1. Al termine della gara odierna ...