Moto2 | Pedro Acosta di un altro pianeta! Più di mezzo secondo a tutti | cade Arbolino Bene Vietti e Foggia

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) Mostruoso! Record della pista al millesimo per lo spagnolo: 1:35.297 ead Aldeguer che è. Un divario con gli avversari semplicemente enorme inflitto dal fuoriclasse spagnolo che dimostra di avere un margine infinito rispetto agli altri. Due sono gli italiani in Q2:ed è estromesso. In apertura di sessione scivola malamente Tonyin entrata di curva 4, strusciando a lungo sull’asfalto e riportando dei danni rilevanti alla sua moto. Finisce per terra anche Mattia Casadei in curva 1: l’inizio di questo turno non è particolarmente favorevole per gli italiani.si toglie subito la tuta e sembra non voler tornare in pista, ma ...