Morta Armita Geravand | la 16enne aggredita in Iran perché senza velo

(Di sabato 28 ottobre 2023) (Adnkronos) – E’, la ragazza ricoverata da inizio mese dopo aver presumibilmente subito un’aggressione in metropolitana a Teheran da parte di agenti della polizia morale con l’accusa di non indossare il. La notizia della morte della, che era in coma, arriva dall’agenziaiana Irna. Secondo la versione ufficiale, la giovane ha avuto un improvviso calo della pressione mentre si trovava lungo la banchina stazione della metropolitana di Shohada. I mediaiani hanno diffuso immagini delle telecamere di sorveglianza in cui si vedono diverse persone che trascinano fuori la ragazza da un vagone della metropolitana “dopo aver avuto un calo di pressione”, ma non ci sono immagini dei momenti precedenti, motivo ...

12.30 Iran,, massacrata per velo La sedicenne iranianaGarawand, arrestata per non avere indossato correttamente il velo, èdopo 28 giorni di coma nel reparto di cure speciali dell'...

Armita Geravand è morta, dopo un mese in coma - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Iran, morta Armita Geravand: la 16enne era stata picchiata da una guardia della metro perché non indossava… Il Fatto Quotidiano

Benevento, danni per il maltempo in provincia: paura a Foglianise dove una quercia è caduta e ha travolto il palo di sostegno dei cavi ...(Adnkronos) – ‘Tale e Quale Show’, trasmesso ieri da Rai1, continua a dominare il prime time di venerdì, con 3.746.000 spettatori e il 24.4% di share. Al secondo posto, ‘Anche se è amore non si vede’ ...