“Morta a soli 16 anni” Picchiata in metro per un motivo choc | speranza in frantumi dopo un mese in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 28 ottobre 2023)undi agonia la giovane di 16in maniera violenta, è. Troppo gravi le ferite riportate, che l’avevano fatta finire in coma. Nonostante i medici abbiano fatto tutto il possibile per tenerla in vita, alla fine il suo cuore ha smesso di battere. Aveva avuto un litigio con la polizia e gli agenti l’avevano percossa brutalmente. Già alcuni giorni fa il padre aveva ammesso di aver perduto ognidi riabbracciare la figlia, dato che era ormai stata accertata la morte cerebrale. E nella giornata del 28 ottobre si è fermato anche il suo battito cardiaco. La giovane di appena 16, costretta ad essereper un futile, èdefinitivamente. Queste erano state le ...