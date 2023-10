Monza-Udinese domenica 29 ottobre 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 28 ottobre 2023) La scorsa settimana ilha prima dovuto fare a meno di Papu Gomez per la squalifica per doping e poi di D’Ambrosio, espulso alla fine del primo tempo della sfida contro la Roma. Alla fine, a causa del gol in mischia di El Shaarawy, i brianzoli hanno perso 1-0 anche la gara contro i InfoBetting: Scommesse Sportive e