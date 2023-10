(Di sabato 28 ottobre 2023) Lievitare, fermentare, mutare forma nel passaggio da uno stato all’altro; evocazioni di gusti e sapori attraverso l’immediatezza di un odore, di un profumo che riconnette il passato al momento presente. first appeared on il manifesto.

Il ritmo è più sostenuto, i linguaggi si confondono e si sovrappongono (Marco Belfiore, Corinne Mazzoli, Rä di Martino, Marzia Migliora,), a partire da spunti di attualità si indagano ...

Moira Ricci, fotografie e lievito dell’identità Il Manifesto

Moira Ricci: lo sguardo amorevole dell'intrusa | Silvia Mazzucchelli doppiozero

Lievitare, ...Fino al 12 novembre tra Matino e Lecce la manifestazione che unisce fotografia, cibo e arti visive con 14 mostre per ripensare il rapporto tra uomo e ambiente.