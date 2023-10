Moira | casa | famiglia e spiriti di Ottavia Bianchi al Teatro Manzoni per la regia di Giorgio Latini

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 28 ottobre 2023)diva in scena in anteprima assoluta alper ladi: una commedia dai risvolti comici, a tratti commoventi Anteprima assoluta alUna commedia dai risvolti comici, a tratti commoventi, che parla di, amore e solitudine ma anche di speranza. In anteprima assoluta, dal 2 al 19 novembre arriva aldi Roma (qui il sito internet ufficiale) lo spettacolo, nato dalla penna di...