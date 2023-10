Milan e Napoli | le trattative di mercato che non tutti ricordano

(Di sabato 28 ottobre 2023), da sempre rivali storiche ma anche con intrecci ditra le due dirigenze nelle ultime decadi, ripercorriamone le principali. Nell’ estate del 1997 ao sbarcò il brasiliano Andrè Cruz, difensore brasiliano dal piede sinistro educato. Illo cedette aldopo un’aspra contesa proprio tra i rossoneri e i cugini dell’Inter. Dati i buoni rapporti tra le dirigenze meneghine il, in cambio di questo sgarbo, cedette gratuitamente Francesco Moriero ai nerazzurri. Non fu un granchè la prima stagione di Cruz alche naufragò nella pessima annata rossonera per poi finire in panchina nella successiva stagione con Zaccheroni per poi venir ceduto allo Standard Liegi. Fu importante invece per la stagione 98/99, quella ...

... in attesa dei big match tra Inter e Roma e train programma domani. Per farlo serve battere il Verona di Marco Baroni , che sta cercando il giusto abito tattico per i suoi, a quota 8 ...

Milan, un primo passo per rimettersi in carreggiata è recuperare gli infortunati. Ecco chi potrebbe... Milan News

Serie A 2023/2024, 10a giornata. Le ultime notizie sulla partita Juventus-Verona: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Occasione da non perdere per la Juventus di Massimiliano Allegri, che nonostante le assenze per infortuni e "contrattempi" vari ha la possibilità di salire in cima alla classifica di Serie A per una n ...