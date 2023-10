Oltre allaincinta che lottava per la propria vita altre due persone sono cadute in acqua durante l'operazione di salvataggio rischiando di annegare. Le autorità italiane hanno dato istruzioni ...

Donne migranti e partecipazione politica, è tutto da fare. "Tanti ... La Difesa del Popolo

Migranti: donna incinta evacuata da nave ong a Lampedusa ... Agenzia ANSA

Evacuazione medica d'urgenza, durante la notte, dalla nave ong Sea Eye 4 che si trova nelle acque antistanti a Lampedusa. (ANSA) ...Roma, 25 ott – Condivisione in politica estera, migranti a parte, molto meno in politica economica, in attesa che il testo della manovra arrivi a Palazzo Madama. Nel giorno delle comunicazioni alle C ...