Miglioramenti sulle pensioni | la richiesta della Cisl al governo

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 ottobre 2023) Dallaarriva un segnale al. Mentre continuano a circolare in questi giorni bozzeManovra il segretario generalesigla sindacale, Luigi Sbarra, ha fatto un invito a Giorgia Meloni a rivedere in particolare il tema delle: “Noi giudicheremo la Manovra in maniera seria e responsabile. Ma ilè ancora in tempo di migliorare le misure annunciate in queste ore con le ultime bozze. Si assicuri la piena indicizzazione delle, si investa sulla previdenza dei giovani e delle donne, si rafforzino le flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, si incentivi l'adesione alla previdenza complementare. È sbagliato ridurre aliquote e rendimenti per i pensionati pubblici”. “Sono - ...