Messa in tv domenica 29 ottobre | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di sabato 28 ottobre 2023) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di29. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ...

L'inaugurazione si terrà29 ottobre, in coincidenza con l'evento conclusivo dei ...alla Chiesetta degli Alpini, cui seguiranno la benedizione della scultura lignea con croce di copertura ...

La Messa di Raiuno di domenica 12 novembre in diretta dal Duomo ... tgvercelli.it

Santa messa per universitari domenica 5 novembre, ore 19, presso ... La Difesa del Popolo

Sono diverse le celebrazioni in programma a Prato per la solennità di Tutti i Santi, alla quale segue la tradizionale commemorazione dei defunti. Il vescovo Giovanni Nerbini presiederà mercoledì 1°nov ...Valerio Scanu sostiene Luca Jurman, ex professore dei Amici di Maria De Filippi, che ha definito Rudy Zerbi "una vergogna per la musica".