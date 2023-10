Mes | Schlein | ' basta demagogia da quattro soldi | governo mina credibilità Italia' **

Con la Meloni, poi, avrebbe parlato anche del, dicendole che andrebbe ratificato 'perché ne va della credibilità dell'Italia'. Canettieri, poi, scrive che laa un certo punto avrebbe ...

Ultimo'ora: **Mes: Schlein, 'basta demagogia da quattro soldi ... La Svolta

Mes,Schlein:la ratifica è questione di credibilità dell'Italia Tiscali Notizie

Quello che i goliardi europei non hanno notato è che la parola Natale non è nata come sostantivo (il Natale, festeggiare il Natale) ma come aggettivo, come fosse «della nascita». E infatti se uno ...Anche se ufficialmente non è tra i punti in agenda all'Eurosummit, sulla linea di quanto scritto nella lettera inviata al presidente Charles Michel, il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe solle ...