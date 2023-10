Meloni stoppa i rumors sulla manovra | “Chiusa Lunedì arriva in Parlamento” Sondaggio | FdI cresce ancora

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 28 ottobre 2023) “Laè sostanzialmenteva in”. E’ determinata Giorgianel risponderelegge di bilancio. E non concede spazio aiche la vorrebbero in permanente dissidio con gli alleati. Del resto in questo momento il governo è doverosamente concentratocrisi mediorientale che ha visto nelle scorse ore un inasprimento dell’offensiva di Israele nella Striscia di Gaza. “Siamo pronti a procedere – aggiunge– e confido che faremo anche del nostro meglio per poterla approvare in tempi rapidi per dare un segnale di serietà e di idee chiare da parte dell’Italia”. L’intervista di Mulè al Foglio Non appaiono perciò rilevanti le polemiche che qualcuno avrebbe intenzione di alimentare, come ...