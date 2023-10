Meloni spiega perché l’Italia si è astenuta all’Onu «Era la più equilibrata tra le posizioni possibili»

Leggi su open.online

(Di sabato 28 ottobre 2023) «Sono in contatto costante con il ministro Crosetto e gli alleati. Noi abbiamo un pattugliatore multidimensione che è pronto a raggiungere le acque di fronte a Gaza per portare aiuti umanitari. E abbiamo altre due fregate e una nave anfibia se servissero anche ospedali da campo», ha dichiarato la premier Giorgiain un punto stampa ad Acqualagna, sul conflitto in corso tra Israele e Hamas. Ierisi èsulla risoluzione Onu per la tregua a Gaza,«era la piùtra le, non a caso è la posizione della maggioranza dei Paesi europei e del G7». Cosa mancava nella mozione Onu All’interno della mozione, presentata dalla Giordania, come già ribadito oggi dall’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante ...