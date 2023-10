... aspettiamo la risposta e poi valuteremo nel merito', ha affermato. Approvato in Commissione ... con uno slancio a doppia cifraoperazioni statunitensi e nei mercati esteri, oltre che nel ...

Meloni nelle vesti di pompiere - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Meloni irritata sulle voci delle tensioni interne, la strigliata al ... Open

(Open) "Non ci sono stati ostacoli particolari”, ha detto la premier Giorgia Meloni a proposito delle tensioni nella maggioranza sulla manovra di bilancio. La premier ha aggiunto che "approvarla in ...Papa Francesco ha chiesto al Dicastero per la Dottrina della Fede di esaminare il caso di padre Marko Rupnik, l'ex gesuita accusato di molestie sessuali. Perciò il pontefice «ha deciso di derogare ...