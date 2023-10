Meloni e Acquaroli firmano accordo per la Coesione tra il Governo e la Regione Marche

, nelle Marche per un'iniziativa con il governatore, ha anche detto che l'Italia è "pronta a intervenire per portare aiuti umanitari". "Sono in contatto costante con il ministro ...

Meloni e Acquaroli firmano accordo per la Coesione tra il Governo e ... Il Sole 24 ORE

Meloni, visita a sorpresa. Cena blindata con Acquaroli dopo la tappa ... il Resto del Carlino

(Agenzia Vista) Giorgia Meloni ad Acqualagna firma l'accordo per la Coesione tra il governo e la Regione Marche. Insieme alla premier il ..."Non vogliamo fare altro che mettere le Marche in condizioni di competere ad armi pari, di poter dimostrare quello che vale, e di poter correre come sa e come io so che vuole correre". (ANSA) ...