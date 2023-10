Mediobanca - l'assemblea 2023 conferma lista del Cda con il 40 - 4% dei voti; Delfin ottiene il 32 - 06% e 2 posti in consiglio (Panizza e Pucci) e Assogestioni il 3 - 5% e 1 posto (Gamba); Nagel Ad per il 6° mandato e Pagliaro Presidente per il 5° - affluenza al 76 - 82%

(Di sabato 28 ottobre 2023) È ufficiale: per il sestoconsecutivo Albertosarà Amministratore delegato di, Renatoper il quinto e Francesco Saverio Vinci Direttore Generale. È stata eletta oggi inla formazione dei 15 candidati che resteranno al timone dell'Istituto di Pia

Tutto come da previsioni all'degli azionisti di. La lista del consiglio d'amministrazione, che proponeva Alberto Nagel come amministratore delegato e Renato Pagliaro come presidente, ha superato la prova dell'...

Mediobanca: in assemblea vince la lista del cda - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Mediobanca, in assemblea passa la lista del cda con il 52,6% dei voti. A Delfin due consiglieri Corriere della Sera

Nella recente assemblea degli azionisti di Mediobanca, il Consiglio di Amministrazione uscente ha prevalso con un margine ristretto, ottenendo il 52,60% dei voti degli azionisti presenti, equivalenti ...Due giorni dopo la presentazione dei risultati record (351 milioni di utile netto) del primo trimestre del nuovo esercizio e il primo del nuovo piano al 2026, il board di Mediobanca, a partire dall’ad ...