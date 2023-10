Mediobanca | l' assemblea 2023 conferma la lista del Cda con il 40 | 4% dei voti; Delfin ottiene il 32 | 06% e 2 posti in consiglio Panizza e Pucci e Assogestioni il 3 | 5% e 1 posto Gamba; Nagel Ad per il 6° mandato e Pagliaro Presidente per il 5° | affluenza al 76 | 82%

Milano " Affluenza record all'di, pari al 76,82%, per il rinnovo del consiglio di amministrazione per i prossimi tre anni. I primo quattro soci sono Delfin con 19,74%, Francesco Gaetano Caltagirone con il 9,98%...

Assemblea Mediobanca, vittoria lista CDA QUOTIDIANO NAZIONALE

"Noi diciamo che la manovra finanziaria non c'è. Questo non è un modo serio di preparare una legge di bilancio. Siamo estremamente ...In questo momento "la priorità degli italiani è che il 63 per cento non arriva a fine mese, vogliamo perdere altri due anni a parlare ...