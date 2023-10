Mattia Stano | la causa di morte e la malattia del cestista del Virtus Matera

(Di sabato 28 ottobre 2023)è morto la sera del 25 ottobre 2023 adi un tumore al fegato che gli era stato diagnosticato nel 2019 e per il quale era stato anche sottoposto ad un trapianto, l’anno seguente, alla vigilia di Natale, presso l’Ospedale le Molinette di Torino.aveva 26 anni e, come hanno spiegato i fondatori di, Raffaele Rubino e Antonio Conterosito, il ragazzo aveva avuto una ricaduta della sua, “dopo due anni di alti e bassi”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@27) Nel 2019, dopo la diagnosi di tumore, il play della squadra di basket...

