Marta Fascina torna in Parlamento e resta a vivere ad Arcore

(Di sabato 28 ottobre 2023) Confinata a Villa San Martino dalla morte di Silvio Berlusconi,è pronta are in. “Sono un deputato alla seconda legislatura. Come ho sempre detto, seguo e faccio politica fin da adolescente. Continuerò a svolgere il mandato che mi hanno conferito i cittadini. La mia assenza è stata motivata da una sofferenza indescrivibile”, dice la “quasi vedova” del Cavaliere in un’intervista per il libro di Bruno Vespa, “Il rancore e la speranza”, in uscita a novembre. “La sua improvvisa scomparsa terrena l’ho vissuta, la vivo e la vivrò con un senso di angosciante vuoto che resterà incolmabile per tutto il resto della mia vita – prosegue la deputata di Forza Italia precisando di non aver “mai chiesto né aspirato ad incarichi di partito. Dunque no, al momento, non immagino ...