Marta Fascina cacciata da Arcore? Falsità | ecco tutta la verità

Tra pochi giorni, l'inconsolabile compagna di Silvio Berlusconi tornerà al suo lavoro di parlamentare, mettendo così fine a una serie di illazioni che nelle scorse settimane avevano riempito le pagine ...

Fascina: 'Resto parlamentare e rimango a villa San Martino' Agenzia ANSA

Marta Fascina: “Una sofferenza indescrivibile la perdita del mio amato Silvio. Tornerò in Parlamento ma non l… la Repubblica

Marta Fascina si è raccontata in una lunga intervista a Bruno Vespa in cui ha parlato del suo futuro dopo la morte di Silvio Berlusconi ...Come sta Marta Fascina L'ex compagna di Silvio Berlusconi parla dell'amore per il Cavaliere e il suo futuro nella politica. Parole arrivate a seguito dell'intervista a cura di Bruno Vespa. Un incontr ...