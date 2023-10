Marsiglia | Gattuso | “Correa sarà disponibile | anche se avrebbe dovuto fermarsi”

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) L’allenatore del, Gennaro, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di Ligue 1 2023/2024 contro il Lione. Uno dei temi affrontati riguarda gli infortunati: “Gigotse non è al meglio.è a disposizione, tuttaviadel tutto. Sarebbe stato meglio un riposo completo invece di un rientro così accelerato. Ounahi? Si è fatto male alla schiena e l’abbiamo tenuto a riposo“. SportFace.