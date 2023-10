Mare Fuori 4 presentato alla Festa del Cinema di Roma

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 28 ottobre 2023) Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo (foto mediaMai) Una anteprima, in attesa dell’uscita nel 2024.4 saràoggi pomeriggiodeldipresenza di tutto il cast, del regista Ivan Silvestrin e dell’ideatrice Cristiana Farina. La sfilata sul red carpet è prevista per le 17.45 all’Auditorium Parco della Musica, mentre la proiezione in sala Sinopoli è fissata alle 20.45 all’Auditorium via della Conciliazione. Verranno presentati in esclusiva i primi due episodi della serie cult che ha appassionato milioni di spettatori. Per l’uscita della serie bisognerà attendere febbraio 2024, quando gli episodi saranno visibili, come lo scorso anno, prima in streaming su RaiPlay e poi su Rai 2 per un totale di 12 puntate. ...