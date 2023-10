Manovra | verso Iva al 22% sui pannolini e al 10% sugli assorbenti

(Di sabato 28 ottobre 2023) Si val’Iva al 22% sue seggiolini auto e al 10%, come anticipato dal premier Giorgia Meloni. Nell’ultima bozza dellae i seggiolini auto per bambini escono dalle categorie con l’Iva agevolata. La norma inserita infatti sopprime i due gruppi di beni che erano assoggettati all’Iva agevolata al 5%, tra cui appunto glie i tamponi...

... grazie ad un pressing molto offensivo, unafitta ed una spinta veemente sulle corsie laterali, tenta di mettere in discesa la propria gara. La prima minaccia bianconerala porta di ...

Manovra, verso la conferma delle pensioni a quota 103 AGI - Agenzia Italia

Manovra, sulle pensioni verso l'intesa su Quota 103 con finestre di 6 ... italianotizie.online

Il segretario Cisl: pronti a metterci di traverso se i tagli saranno confermati, le pensioni sono un diritto sacrosanto delle persone. La mobilitazione di Cgil e Uil No a fughe in avanti, noi autonom ...Nel quadro dell'obbligo per le imprese di assicurare i propri beni dai danni dovuti a calamità naturali ed eventi catastrofali, arriva una dotazione di 5 miliardi per le riassicurazioni che Sace può f ...