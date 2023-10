Manovra | Boccia Pd | fanno cassa su pensioni dipendenti pubblici

Leggi su ildenaro

(Di sabato 28 ottobre 2023) Roma, 28 ott. (askanews) – “Se non bastassero le porcherie annunciate (perché i testi nessuno li ha visti) su asili, sanità, fisco e risparmi, oggi si parla di un’altra chicca di questo governo in materia di. In una bozza dellasi prevede, come denunciato dai sindacati, la revisione delle aliquote di rendimento previdenziali per leliquidate dal 2024, delle quote di pensione retributive in alcune gestioni previdenziali del comparto pubblico e più precisamente degli iscritti allaper leaidegli Enti locali (Cpdel), allaper ledei sanitari (Cps) e allaper ledegli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (Cpi) e a favore ...