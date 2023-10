Manovra 2024 in arrivo | Meloni | “Ora prova di compattezza”

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 28 ottobre 2023) Un passo avanti e due indietro, in una rincorsa senza fine ad aggiustamenti della, limature e modifiche che consentano di mettere d’accordo tutti e non incrinare quell’immagine di “” che la presidente del Consiglio Giorgiavuole dare al suo governo. Da Bruxelles, in un punto stampa organizzato prima che la presidente del Consiglio lasci la sede del Consiglio europeo, puntella la legge di bilancio, smentendo con foga ricostruzioni che raccontano di fratture, sfuriate, incomprensioni. “Non ho problemi né con Salvini, né con Tajani, né con Mediaset. I rapporti del governo con Mediaset sono quelli che si hanno con una grande azienda”. Lo stesso vale per la presidente del Biscione: “Ho letto delle ricostruzioni secondo cui non sarei soddisfatta di quello che Marina Berlusconi avrebbe detto ...