Manovra 2024 in arrivo | Meloni | “Ora prova di compattezza”

(Di sabato 28 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un passo avanti e due indietro, in una rincorsa senza fine ad aggiustamenti della, limature e modifiche che consentano di mettere d’accordo tutti e non incrinare quell’immagine di “” che la presidente del Consiglio Giorgiavuole dare al suo governo. Da Bruxelles, in un punto stampa organizzato prima che la presidente del Consiglio lasci la sede del Consiglio europeo, puntella la legge di bilancio, smentendo con foga ricostruzioni che raccontano di fratture, sfuriate, incomprensioni. “Non ho problemi né con Salvini, né con Tajani, né con Mediaset. I rapporti del governo con Mediaset sono quelli che si hanno con una grande azienda”. Lo stesso vale per la presidente del Biscione: “Ho letto delle ricostruzioni secondo cui non sarei soddisfatta di quello che Marina Berlusconi ...

Il taglio del cuneo prorogato anche per ildal governo Meloni non avrà effetti sulle tredicesime . La riduzione dei contributi previdenziali a carico del lavoratore rimane di 7 punti per chi ha una retribuzione imponibile sotto i 25mila ...

Manovra 2024 e tasse sulla casa: dalla cedolare secca all'Iva, ecco cosa aumenta Sky Tg24

Come cambiano le pensioni con la nuova manovra Ecco tutte le risposte Corriere della Sera

A metà pomeriggio Giorgia Meloni si presenta davanti ai cronisti , per il consueto punto di stampa. È a Bruxelles per il Consiglio europeo, ma ...Ma soprattutto, si deprime quello del 2024: è all’1,2%, rispetto all’1,5 ... Ed ecco perché da settimane Giorgetti difende una manovra di rigore. In occasione dell’ultimo Ecofin, il ministro ...