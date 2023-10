Manifestazione pro Palestina a Londra | centomila in strada

(Di sabato 28 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Chiedono la fine ...

anche a New York Migliaia i pacifisti che, nelle scorse ore, si sono riuniti a New York , nella stazione Grand Central . La maggior parte dei manifestanti erano ebrei in sonlidarietà ...

Manifestazione oggi a Roma: il percorso del corteo per la Palestina, strade chiuse e bus deviati Fanpage.it

La manifestazione pro Palestina: "Intervenire ora: non c'è più tempo" il Resto del Carlino

Ad organizzare la manifestazione "Contro la guerra e per una giusta pace" è stata la Comunità palestinese di Roma e del Lazio. Massima attenzione dei vertici dell'ordine pubblico, non si esclude la pr ...Chiedono la fine della guerra tra Israele e Hamas e lo fanno dopo la peggiore notte per Gaza, tra bombardamenti continui, i carri armati che sono entrati a nord e a est della Striscia e il taglio comp ...